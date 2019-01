Aprovada a lei que regula novas sociedades de investimento e gestão imobiliária

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que cria o regime das sociedades de investimento e gestão imobiliária (SIGI), um instrumento promoção do investimento e de dinamização do mercado imobiliário, em particular no arrendamento.

Prometidos desde 2015 pelo Governo de Passos Coelho e desde 2017 pelo de António Costa, aquele tipo de sociedades já existem em vários países europeus, dando um contributo importante na compra e reabilitação de imóveis para arrendar.

O enquadramento legal das SIGI, cotadas em bolsa, não é muito diferente do regime dos Organismos de Investimento Colectivo, onde já estão integrados os fundos de investimento imobiliário existentes, que apostam essencialmente no arrendamento de imóveis comerciais e escritórios. Estes veículos captam dinheiro junto de investidores privados e estão sujeitos a regras de distribuição de rendimento pelos participantes.

Mais conhecidas pela designação em inglês de Real Estate Investment Trusts (REIT), estas sociedades também têm um papel importante na dinamização do mercado de capitais.

A subida das rendas habitacionais e a escassez de oferta, especialmente nas cidades de Lisboa e Porto, são factores que podem incentivar a criação das SIGE, cujo investimento é pensada numa lógica de médio e longo prazo.

O diploma, que seguirá para promulgação pelo Presidente da República, está inserido no "pacote" de medidas para a habitação/arrendamento, que o Governo tem vindo a concretizar.

