Sporting exige 105 milhões de euros ao Atlético Madrid por Gelson

Ainda não foi desta que o Sporting e o Atlético Madrid chegaram a um entendimento sobre a transferência de Gelson Martins, diz o jornal A Bola esta quinta-feira e o diário Marca, que difundiu a notícia em Espanha. Por isso, o clube de Alvalade pede 105 milhões de euros de indemnização aos "colchoneros".

O internacional português mudou-se para o clube da capital espanhola depois de ter rescindido unilateralmente com os "leões" após os ataques na Academia de Alcochete. No entanto, o Sporting continua a afirmar que essa desvinculação não faz sentido, porque Gelson não foi um dos agredidos a 15 de Maio de 2018.

O presidente do Sporting reuniu-se com os responsáveis do Atlético Madrid na quarta-feira para tentar chegar a acordo, mas não houve entendimento. Frederico Varandas entendeu que os espanhóis não mostraram vontade de alcançar um consenso e pondera agora discutir a questão nos tribunais.

O Atlético Madrid ofereceu-se para pagar 15 milhões de euros por 50% do passe de Gelson, para resolver a questão de forma pacífica. No entanto, o Sporting recusou esse valor, por pretender 30 a 40 milhões de euros pelo futebolista.

Gelson Martins ainda só fez 12 jogos oficiais esta temporada desde que chegou ao Atlético, somando apenas 446 minutos.

