Sortes diferentes para João e Pedro no Open da Austrália

Se João Sousa não se pode queixar do sorteio do Open da Austrália, o mesmo não se pode dizer de Pedro Sousa que, na sua estreia em quadros principais do Grand Slam vai defrontar o herói local, Alex De Minaur. O australiano de 19 anos foi a grande revelação de 2018, ano que iniciou no 208.º lugar do ranking ATP e que este ano regressa a Melbourne entre os 32 cabeça-de-série.

Depois de 14 tentativas de ultrapassar a fase de qualificação em torneios do Grand Slam, Pedro Sousa (103.º ATP) logrou a entrada directa no quadro principal no Open australiano, depois de uma boa época no Challenger Tour. No entanto, o lisboeta de 30 anos continua à procura de alcançar um dos objectivos de carreira: entrar no "top-100".

PUB

Já João Sousa (44.º), tem como primeiro adversário o argentino Guido Pella (66.º). Habituais parceiros de pares no ATP Tour – esta semana chegaram aos quartos-de-final em Auckland –, Sousa e Pella já se defrontaram uma vez em majors, na primeira ronda da última edição do Torneio de Roland Garros, com o argentino a impor-se em três sets. No ano passado, o vimaranense de 29 anos cedeu na segunda ronda, diante de Marin Cilic, mas já chegou à terceira ronda, em 2015 e 2016, eliminado em ambas as ocasiões por Andy Murray.

PUB

O quadro de singulares masculinos poderá contar com um terceiro representante português, já que João Domingues (225.º) defrontava esta madrugada o suíço Henri Laaksonen (166.º) na ronda de qualificação. Recorde-se que o número três português já tinha estado por quatro vezes em qualifyings do Grand Slam, mas nunca tinha ganho qualquer encontro. Em Melbourne, Domingues já derrotou o francês Constant Lestienne (143.º), com um duplo 6-4, e o turco Cem Ilkel (252.º), por 6-7 (4/7), 6-3 e 6-4.

PUB

Se vencer, Domingues poderá ser adversário de Novak Djokovic no quadro principal, pois o número um mundial vai defrontar um tenista do qualifying.

PUB