Quem ganha mais aos “grandes”? Sim, ainda são os três “grandes”

A conclusão parece óbvia, mas não há como confirmar com os números. Os maiores obstáculos dos três principais clubes portugueses – FC Porto, Benfica e Sporting – são, de facto, eles próprios. Mas há quem se esteja a insinuar nesta fotografia. Numa análise a todas as derrotas sofridas pelos apelidados três “grandes” do futebol português nas últimas dez temporadas na principal competição nacional – a que juntámos também o Sporting de Braga, actual terceiro classificado da Liga – descobre-se que é entre si que “dragões”, “águias” e “leões” mais vezes perdem, embora quando se aproxima o olhar e se aplica o filtro apenas às últimas cinco épocas, o Sp. Braga surja quase ao nível dos melhores.

A radiografia aos desaires de FC Porto, Benfica e Sporting na última década de campeonato é tanto mais interessante quanto se está a poucos dias de mais um clássico do futebol português, que desta vez colocará frente a frente, no sábado, Sporting e FC Porto. Rivais de há longa data, os sportinguistas são, de facto, os que mais dificuldades têm colocado aos portistas nos últimos dez anos de Liga, período temporal em que 33 clubes disputaram a principal prova do futebol português.

No total, foram quatro as vezes que o Sporting venceu o FC Porto na última década, o mesmo número que o Benfica. Mas os “leões” assumem-se como o principal opositor dos “dragões” nas últimas cinco temporadas, quando conseguiram três desses quatro triunfos, tornando-se, por isso, no emblema que mais vezes bateu o FC Porto nesse período. Logo a seguir vem o Benfica, com duas vitórias sobre o FC Porto, curiosamente as mesmas que Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães conseguiram no mesmo intervalo de tempo.

Já o inverso não se aplica de forma directa. É que, nos últimos dez anos, foi o Benfica quem mais amargos de boca provocou ao Sporting, com dez vitórias (contra nove alcançadas pelo FC Porto). E só quando se olha para as últimas cinco temporadas os portistas surgem entre os pesadelos mais frequentes dos “leões”, mas a par do… Sporting de Braga. Um sinal de que os bracarenses começam a infiltrar-se nas fundações do edifício em que há décadas assenta o futebol português. Portistas e bracarenses bateram cada um o Sporting por três ocasiões nos últimos cinco anos, uma a mais do que as derrotas impostas por Benfica e também V. Guimarães.

Já no caso do Benfica, há claramente um fantasma a assombrar a Luz na última década. O FC Porto surge destacado como o clube que mais derrotas aplicou aos “encarnados”. Nada mais, nada menos do que nove. Um número que fica distante dos três desaires que Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães (os senhores que se seguem) impuseram aos benfiquistas durante o mesmo período. O cenário repete-se na última meia dezena de anos, com o FC Porto a ser o único clube a ter derrotado o Benfica por mais do que uma só vez.

O crescimento do Sp. Braga

Já o Sp. Braga tem nos apelidados três “grandes” os seus principais opositores a atingir um outro estatuto no futebol português. Seja nas últimas dez épocas, seja nas últimas cinco, Benfica, FC Porto e Sporting são os carrascos dos bracarenses. No entanto, só frente aos benfiquistas o Sp. Braga regista mais derrotas nos últimos cinco anos do que nos cinco anos anteriores. De resto, quer contra o Sporting, quer contra o FC Porto, os “arsenalistas” sofreram menos derrotas nos anos mais recentes do que as sofridas nos anos mais longínquos do período em análise.

E não é só neste ponto que se nota uma aproximação do Sp. Braga aos três “grandes” nas últimas cinco temporadas. Enquanto o número de derrotas sofridas pelos minhotos é praticamente três vezes maior do que as do FC Porto numa análise a dez épocas (27-83), essa diferença baixa para pouco mais de duas vezes se a análise se restringir às últimas cinco épocas (15-37). Um encurtar de distâncias também evidente face ao Sporting, que dos três “grandes” é o que apresenta piores números. Assim, enquanto a fotografia das últimas dez temporadas deixa o Sp. Braga com mais 25 derrotas do que os “leões”, a diferença passa para 19 quando se olha para as últimas cinco épocas.

O crescente equilíbrio entre o Sp. Braga e FC Porto, Benfica e Sporting descobre-se também na quantidade de clubes que conseguem derrotar um destes emblemas pelo menos por uma vez (ou mais). Também aqui os “azuis-e-brancos” apresentam o melhor currículo, seja a dez, seja a cinco anos. Assim, só 16 de 32 clubes conseguiram derrotar os portistas nos últimos dez anos no campeonato. Um número que baixa para apenas 10 em 26 se o crivo forem as cinco temporadas mais recentes (a actual incluída) - quer Benfica (19/13), quer Sporting (20/12) têm piores registos. Juntando-se o Sp. Braga, constata-se que, os bracarenses foram derrotados por menos sete clubes quando se passa de uma análise de dez para cinco anos. Um número só ultrapassado pelo Sporting, que passou de derrotado por 20 clubes nos últimos dez anos a derrotado por 12 clubes nos últimos cinco (-8).

E já que estamos a falar das equipas que conseguem vergar os principais candidatos ao título, é também curioso constatar que, na última década, retirando desta equação Sporting, FC Porto e Benfica, apenas nove emblemas dos 30 restantes que competiram pelo menos uma temporada na I Liga foram capazes de derrotar uma vez os três “grandes” durante o referido período. Alguns nomes são óbvios (casos de Sp. Braga e V. Guimarães, os únicos dos nove que bateram mais do que só uma vez todos os três “grandes” nos últimos dez anos). Outros são previsíveis (Marítimo, Belenenses ou Nacional). Uns quantos são mais ou menos surpreendentes (Tondela, Paços de Ferreira e Académica). E um já nem sequer tem futebol profissional nos dias que correm (Naval).

A malha aperta-se quando se olha para as últimas cinco temporadas (esta incluída mais uma vez), durante as quais, sem contar com FC Porto, Sporting e Benfica, disputaram a I Liga 23 clubes. Neste cenário, só quatro emblemas foram capazes de ajoelhar os três “grandes” – Sp. Braga, Marítimo, Belenenses e Tondela, que apenas se juntou ao restrito clube depois do triunfo sobre o Sporting na anterior jornada do campeonato.

