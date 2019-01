Barcelona em desvantagem nos “oitavos” da Taça do Rei

O Barcelona protagonizou a grande surpresa do dia que fechou a primeira mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei. No terreno do Levante, os catalães perderam por 2-1, desvantagem que terão de anular em Camp Nou para seguirem em frente na competição.

Em Valência, Erick Cabaco e Borja Mayoral deram uma vantagem madrugadora e surpreendente aos anfitriões, que aos 18' já venciam por 2-0. O Levante segurou essa margem até aos minutos finais, altura em que Philippe Coutinho reduziu, de grande penalidade, permitindo ao Barcelona encarar a segunda mão com mais confiança.

Em posição mais vantajosa na eliminatória está o Sevilha, que se impôs em Bilbau, perante o Athletic, por 1-3. Nolito inaugurou o marcador aos 6' e os andaluzes seguraram o resultado até ao intervalo. No reatamento, Mikel San Jose igualou a partida, mas a resposta do Sevilha não se fez esperar: André Silva marcou aos 53' e Ben Yedder ampliou aos 77'.

A outra equipa de Sevilha que competiu nesta quinta-feira, o Betis, não foi além de um nulo na recepção à Real Sociedad, naquele que foi o terceiro empate desta ronda da prova.

