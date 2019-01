Anfitriões Alemanha e Dinamarca entram a ganhar no Mundial

O Campeonato do Mundo de andebol arrancou nesta quinta-feira com um triunfo dos anfitriões do torneio. Foi a confirmação do favoritismo de duas selecções com tradição na modalidade.

Em Berlim, a Alemanha derrotou a Coreia unificada, por 30-19, isolando-se provisoriamente na liderança do Grupo A — Uwe Gensheimer esteve em destaque, com sete golos.

Em Copenhaga, no arranque do Grupo C, a Dinamarca conseguiu um triunfo ainda mais dilatado sobre o Chile (39-16), impulsionado pelos oito golos de Casper Mortensen.

Na sexta-feira, é dia de Sérvia-Rússia e Brasil-França (Grupo A), Japão-Macedónia, Islândia-Croácia e Bahrein-Espanha (Grupo B), Arábia Saudita-Áustria e Tunísia-Noruega (Grupo C), e Angola-Qatar, Argentina-Hungria e Egipto-Suécia (Grupo D).

