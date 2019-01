Lady Gaga não quer voltar a trabalhar com R. Kelly

Lady Gaga prometeu não voltar a trabalhar com R. Kelly, cantor e produtor de R&B. Esta quarta-feira, a cantora reagiu, num longo post no Instagram, a um documentário televisivo onde várias mulheres acusaram Kelly de assédio sexual, em alguns casos a menores.

Kelly, de 52 anos, que ficou conhecido pelo êxito I Believe I Can Fly, tem vindo a negar as acusações de abuso, incluindo as registadas no novo documentário televisivo.

Foto Lady Gaga pediu desculpa às mulheres molestadas por R. Kelly por não ter tomado uma atitude mais cedo e prometeu não voltar a trabalhar com o cantor.

PUB

Em 2008, o cantor de R&B, vencedor de um Grammy, foi julgado e absolvido pelo crime de pornografia infantil.

PUB

PUB

Contactado pela Reuters, o advogado de Kelly não fez qualquer declaração sobre o documentário de seis horas, Surviving R. Kelly, que o canal Lifetime lançou na semana passada.

A peça junta entrevistas a várias mulheres que dizem ter sido alvo de abusos sexuais, mentais e físicos por parte de Kelly, bem como os testemunhos dos antigos agentes e produtores do cantor.

No seu texto, Lady Gaga disse acreditar no testemunho das mulheres e classificou os acontecimentos como "absolutamente horríveis". "Eu apoio essas mulheres a 1000%, acredito nelas, e sei que elas estão a sofrer; sinto que as suas vozes devem ser ouvidas e levadas a sério”, escreveu Gaga no seu Instagram.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 2013, a cantora norte-americana lançou um dueto com R. Kelly intitulado Do What You Want (With My Body). “Pretendo remover a canção do iTunes e de outros serviços de streaming e não voltar a trabalhar com ele”, escreveu ainda. “Desculpem pelo mau julgamento que fiz quando era mais nova e por não falar mais cedo.”

Na terça-feira, um procurador de Chicago pediu a que tenha pistas sobre o caso que as divulguem para poderem ser investigadas. “Não há nada que possa ser feito para investigar as alegações sem a cooperação das vítimas e das testemunhas. Não podemos procurar a justiça sem vocês”, disse Kim Foxx, procurador da Comarca de Cook, em conferência de imprensa.

Há mais de um ano, que a indústria do entretenimento americana é bombardeada por queixas de abuso sexual contra realizadores, actores e produtores, sendo que muitos deles perderam o emprego ou foram obrigados a abandonar os seus cargos.

PUB