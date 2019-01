Avioneta que saiu de aeródromo português caiu no País Basco e fez um morto

Uma avioneta privada que tinha partido de um "aeródromo junto a Lisboa" caiu ao início da tarde desta quarta-feira na província de Guipuzcoa, no País Basco, em Espanha, causando pelo menos um morto. A informação foi confirmada ao PÚBLICO pelo Departamento de Segurança do Governo Basco.

A torre de controlo do aeroporto de San Sebastian comunicou às 13h50 (hora local, mais uma hora que em Portugal) às autoridades policiais a perda de sinal da aeronave e as últimas coordenadas conhecidas, o que desencadeou de imediato uma operação de socorro no monte Hernio.

“Os primeiros vestígios da aeronave e o corpo foram encontrados por volta das 15h30 [hora local]. Há pouca visibilidade no local e trata-se de uma zona montanhosa, o que dificulta as buscas que ainda estão a decorrer”, explicou ao PÚBLICO, fonte do gabinete de imprensa do Departamento de Segurança do Governo Basco.

A mesma fonte adiantou que inicialmente havia a possibilidade de seguirem duas pessoas no aparelho, mas acrescenta que os últimos dados apontam apenas para uma. "Está-se à espera da chegada do médico forense para se poder retirar o corpo do local. É possível que a vítima não tenha nacionalidade portuguesa", completou.

Fonte do gabinete que investiga os acidentes com aeronaves em Espanha confirmou ao PÚBLICO que a comissão que já tem um inspector a caminho do local, avançando apenas que o aparelho está registada na Grã-Bretanha.

