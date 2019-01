Transparência e Integridade acusa Governo de ter comportamento de “regimes autoritários”

A associação Transparência e Integridade pediu ao Governo que não interfira no trabalho que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) está a realizar para a elaboração de um relatório sobre a economia portuguesa e a corrupção sob a coordenação do ex-ministro da economia Álvaro Santos Pereira.

Segundo notícia nesta quarta-feira o Expresso, João Paulo Batalha, presidente da Transparência e Integridade, enviou na terça-feira uma carta ao Governo, dirigida ao ministro do Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que tutela a representação portuguesa na OCDE, pedindo-lhe que não interfira no trabalho dos avaliadores da organização e que promova uma ampla discussão pública sobre o combate à corrupção.

“O arrufo do Governo com a OCDE é mais próprio de regimes autoritários do que de democracia aberta”, afirmou Batalha ao Expresso.

O semanário noticiou no passado sábado que o próximo relatório da OCDE sobre a economia portuguesa (Economic Survey), cuja publicação está prevista para Fevereiro ou Março, tem como um dos temas em análise - escolhido pela equipa liderada por Álvaro santos Pereira — a relação entre o sistema de Justiça e a actividade económica. E é neste âmbito que a corrupção figura como um subtópico em análise. Uma temática nova, que o Governo considera forçada e pouco sustentada.

Nos Economic Survey a 20 países publicados pela OCDE em 2018, apenas em cinco - Brasil, Grécia, Turquia, Indonésia e Coreia do Sul - o tema da corrupção foi abordado para lá de menções genéricas.

“A percepção de que o Governo português estará a tentar condicionar o conteúdo de um relatório da OCDE, ou sequer a tentar evitar uma discussão sobre as políticas públicas de combate à corrupção, é ela própria negativa para o ambiente de negócios e a confiança dos investidores e dos cidadãos”, escreve João Paulo Batalha na missiva enviada ao Governo e revela pelo Expresso.

“As avaliações periódicas realizadas por organizações internacionais de que Portugal faz parte têm constituído uma fonte preciosa de informação e recomendações para as políticas de combate à corrupção em Portugal, pelo que o contributo desses fora deve ser não só reconhecido e aceite com naturalidade, mas valorizado e encorajado pelas autoridades políticas e diplomáticas do Estado português, ao mais alto nível”, acrescenta o presidente da associação transparência e Integridade.

