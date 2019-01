Agora Nós: depois da TVI e da SIC, Marcelo falou também para o entretenimento da RTP

Chegou a vez de ter o Presidente da República num programa de entretenimento da RTP. Depois de ter participado em programas deste género na TVI e SIC, Marcelo Rebelo de Sousa gravou uma mensagem ao cantor Roberto Leal, que será transmitida às 17 horas desta quarta-feira no programa da tarde do canal público, confirmou ao PÚBLICO um assessor do Chefe de Estado.

A mensagem terá cerca de um minuto e será revelada no programa Agora Nós, conduzido por Tânia Ribas de Oliveira e José Pedro Vasconcelos.

O cantor Roberto Leal tem revelado em várias entrevistas que se encontra doente e na tarde desta quarta-feira estará no programa da RTP1, o que levou a estação a fazer o pedido ao Presidente para se dirigir ao cantor.

A presença do Presidente na televisão pública segue-se à entrevista que deu a Manuel Luís Goucha, da TVI, na véspera de Natal, e ao telefonema que fez em directo para o novo programa matinal de Cristina Ferreira, segunda-feira, na SIC, que deixou a apresentadora a chorar.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que telefonou para a estreia de Cristina Ferreira na SIC por uma questão de “igualdade”, uma vez que tinha dado uma entrevista a Manuel Luís Goucha. O Presidente rejeitou ainda estar a tomar partido na concorrência entre os programas de entretenimento da TVI e da SIC.

