Atravessar a Europa numa carrinha? Diogo fê-lo em 13 dias

Entre o Porto e Katowice há 5383 quilómetros de estrada. Diogo Baptista percorreu-os em 13 dias quando, em Setembro de 2018, decidiu fazer a viagem entre Portugal e Polónia, sozinho, numa carrinha personalizada para “poder ficar a dormir na estrada”.

O sonho já era antigo. Depois de realizar duas viagens pela Europa com os pais e a irmã, desde criança que Diogo Baptista queria “voltar a andar perdido” pelas ruas europeias. A oportunidade surgiu no último ano de faculdade, em 2018, quando o estudante de Tecnologia e Comunicação Audiovisual conseguiu uma bolsa ao abrigo do programa Erasmus+ e partiu para Katowice, na Polónia. “Era preciso chegar lá de alguma maneira, então pensei: Vou de carro”, conta, ao telefone com o P3.

O carro com que fez a viagem — e que acompanha Diogo na Polónia onde ainda se encontra a estudar — é uma “pequena carrinha” que comprou em 2016. Pensada para as viagens longas que o estudante sonhava — e sonha — fazer, foi modificada para que “todas as necessidades básicas estivessem garantidas”. “Assim", explica, "podia permanecer na estrada e ir explorando novos locais, sem ter de me preocupar com alojamento e jantares em restaurantes”.

A viagem foi planeada “em cima do joelho”. Mas delinear o caminho que havia de percorrer e as cidades que ia visitar foi uma tarefa fácil. “O mapa que tinha na minha cabeça foi o acumular de sonhos e conhecimentos que tinha adquirido ao longo dos anos”, relata Diogo. Em 15 dias, o também fotógrafo freelancer preparou tudo — desde as paragens que tinha de fazer aos locais onde iria estacionar para dormir e os pontos de visita obrigatória. “O Google Maps é uma ajuda autêntica”, diz.

Em meados de Setembro, Diogo deu início à aventura. Pelo caminho, ficaram locais como San Sebastián, Montluçon, Genebra, Lausana, Alpes Suíços, Baveno, Gargano, Lugo, Toscana, Bolonha e Klagenfurt. Dormiu em parques de estacionamento, em ruas vazias, em parques de campismo e em casa de amigos estrangeiros. Visitou praias, lagos e pontes "deslumbrantes".

Algumas cidades não eram novidade para o fotógrafo: “Numa das viagens com os meus pais fiz um auto-retrato num pintor de rua em Florença e agora voltei a fazer. Também quando passei em Klagenfurt, na Áustria, tentei descobrir um local onde o meu pai nos tirou uma fotografia, a mim e à minha irmã, durante as nossas voltas à Europa, na infância. Não foi fácil, mas lá encontrei, e aproveitei para fazer uma réplica (dentro dos possíveis) da paisagem do mesmo local de 1995.”

Chegado à meta, o espírito aventureiro permanece. Até agora, a partir da Polónia, já fez cinco mil quilómetros para destinos vizinhos — em Dezembro, esteve em Berlim, onde retratou a realidade dos sem-abrigo em Alexanderplatz. E promete não ficar por aqui. “Ainda falta a viagem de volta para Portugal, não é?”

