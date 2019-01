Sobre liberdade

Sem ter a mínima simpatia ou proximidade com extremistas, sejam de direita, sejam de esquerda, muitíssimo menos quando a essas ideologias se junta a violência, não adiro a esta vaga de indignação pela entrevista a Manuel Machado na TVI.

É aceitável dar um microfone e tempo de antena a um xenófobo agressivo ou a um revolucionário violento? Se o problema é um eventual passado criminoso, não faltam por aí entrevistas a criminosos condenados ou não, com pena cumprida ou não. Se o que for dito constituir uma ilegalidade, será caso de polícia, mas deveríamos dispensar censuras prévias ad hominem.

É muito mais perigoso um tempo de antena onde cada um diz o que lhe apetece sem contraditório imediato. Uma entrevista bem conduzida pode ter um efeito didáctico, pondo a nu as fragilidades, incoerências e inviabilidade desses propósitos. Acredito ser eficaz e mesmo necessário para combater os tais ditos populismos.

Não defendo a opção de colocar uma mão à frente dos olhos das gentes, como se faz com as criancinhas, para não verem uma cena violenta ou escaldante na televisão. Os que se vêem como grandes educadores das massas, deviam recordar que o povo não é criança e que a história demonstrou que com essas práticas, no final, quem sofre é sempre a liberdade… e o resto.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Temos de emigrar para poder visitar Portugal

O turismo de massas está sujeito às tendências das massas. Tão depressa a manada chega como parte para outros destinos. E os portugueses são exímios a vergar-se às multidões, a sugar a galinha dos ovos de oiro enquanto dá. O problema é que, quando deixar de dar, o país já se espoliou do seu melhor e que constituía a atractividade dos visitantes.

O turismo de massas é uma espécie de bando que vai ao sabor das ondas e que tão depressa está aqui como acolá. Vender a atractividade dos sítios, dos lugares, das pessoas, da autenticidade, dos patrimónios por tostão e meio, mas que a ditadura dos números exponencia momentaneamente, não é bom negócio a médio/longo prazo.

Acresce a isto os preços proibitivos de alguns espaços. Uma família (dois adultos e dois menores de 25 anos) para visitar o Palácio da Pena (Sintra) tem que despender 49 euros; a mesma família paga 34 euros para visitar o Louvre (Paris), museu que é, consensualmente, considerado o maior museu do mundo. Mas, se não quisermos ater-nos ao preço família, o bilhete simples é de 14 euros no Palácio da Pena e 17 no Louvre.

A promoção da fruição dos "bens" culturais e o acesso à cultura para os jovens, em França, é levada muito a sério: os museus e monumentos são gratuitos para menores de 18 anos e para jovens dos 18 aos 25 anos residentes nos países da UE, independentemente da nacionalidade ou se é ou não estudante.

Em Portugal há alguns descontos para jovens e/ou estudantes, mas a política de acesso é “paga e cala”; afinal de contas, para quê a cultura se os jovens têm mais que fazer? Portugal está escancarado aos turistas estrangeiros e fechado para os nacionais. O melhor é mesmo emigrar e vir cá de vez em quando visitar o país do turismo.

Norberto Manso, Sabugal

