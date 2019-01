Raptores de mulher de empresário norueguês exigem resgate milionário em criptomoedas

Anne-Elisabeth Hagen, de 68 anos, mulher do empresário norueguês Tom Hagen, desapareceu nos arredores de Oslo a 31 de Outubro de 2018 e nada se sabia do seu paradeiro. Esta quarta-feira, mais de dois meses depois, as autoridades nórdicas revelaram que terá sido raptada e que a sua família recebeu um pedido de resgate multimilionário em criptomoedas, num caso de contornos inéditos num país onde a criminalidade violenta é rara.

“Houve um pedido de resgate e várias ameaças foram feitas neste caso”, disse em conferência de imprensa Tommy Broeske, inspector da polícia norueguesa, que diz não ter recebido qualquer prova de vida da vítima até ao momento.

Segundo fontes anónimas citadas pelo jornal norueguês Verdens Gang, o pedido de resgate equivale a nove milhões de euros (dez milhões de dólares) em monero, uma criptomoeda. Porém, a polícia não confirma oficialmente o valor exigido pelos raptadores, dizendo apenas que aconselhou a família a não pagar o resgate.

O advogado da família, Svein Holden, disse numa conferência de imprensa que os Hagen "vêem isto como um acto cruel e inumano”, explicando ainda que, apesar de a polícia estar a investigar o caso há várias semanas, decidiram agora torná-lo público na esperança de conseguirem informações. Holden garante que a família “está preparada para começar um processo” para assegurar o regresso de Anne-Elisabeth sã e salva, não detalhando, no entanto, se estarão dispostos a pagar o resgate.

Tom Hagen, de 68 anos, é um multimilionário norueguês com investimentos no ramo imobiliário e da energia. De acordo com a revista Kapital, tem uma fortuna avaliada em cerca de 170 milhões de euros.

Foto Svein Holden, advogado da família Hagen durante uma conferência de imprensa em Oslo, Noruega TORE MEEK/LUSA

