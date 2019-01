Melbourne: Consulados estrangeiros evacuados devido a pacotes suspeitos

Vários consulados estrangeiros foram evacuados em Melbourne, na Austrália, com as autoridades a informarem que estão a investigar múltiplos casos de pacotes suspeitos entregues em diversas missões diplomáticas.

A Polícia Federal Australiana adiantou em comunicado que a polícia e os serviços de emergência estão a examinar pacotes suspeitos entregues em consulados estrangeiros. O portal de emergência do estado de Vitória, cuja capital é Melbourne, observou pelo menos dez incidentes relacionados com a recepção de "material perigoso".

Algumas das missões diplomáticas em Melbourne, que receberam estes pacotes com potenciais substâncias perigosas, são os consulados dos Estados Unidos, Índia, França, Hong Kong, Nova Zelândia, Itália, Suíça, Paquistão e Grécia, informou a estação televisiva ABC. As autoridades também foram chamadas ao consulado da Turquia, no sul da cidade de Melbourne.

Policias, equipas de bombeiros e ambulâncias foram observadas em várias missões diplomáticas, incluindo as da Índia, Itália, Espanha e Alemanha. De acordo com as autoridades, o conteúdo dos envelopes está sob investigação, assim como as circunstâncias do envio.

De acordo com o mesmo canal de televisão, que falou com uma fonte no consulado do Paquistão, os envelopes recebidos continham o que parecia ser amianto.

Há um consulado honorário português em Melbourne que se encontra encerrado até 21 de Janeiro devido ao "processo de nomeação de novo titular" ainda em curso, de acordo com o site do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Vários órgãos de comunicação social locais e internacionais estão a noticiar que este incidente também se verificou em algumas embaixadas na capital australiana, em Camberra. Contactada pela Lusa, a embaixada de Portugal em Camberra escusou-se a prestar qualquer informação.

Os incidentes acontecem depois que um pacote suspeito ter sido interceptado no consulado argentino em Sydney, na segunda-feira, no qual a polícia recolheu uma amostra de uma substância para testes, cujos resultados ainda não foram revelados.

