Avião militar francês desaparece dos radares na zona dos Alpes

Um avião militar francês Mirage 2000D desapareceu esta manhã de quarta-feira dos radares quando sobrevoava a cordilheira de Jura, no norte dos Alpes, junto à fronteira com a Suíça. A aeronave tinha descolado da base aérea de Nancy-Ochey, quando, pelas 11h locais (10h em Lisboa), deixou de aparecer nos radares, cita a Reuters.

O avião militar levava dois tripulantes a bordo — um homem e uma mulher — que, até agora, estabeleceram nenhum contacto.

As autoridades já lançaram uma operação de salvamento para encontrar o avião militar. A neve na região poderá dificultar as operações de socorro, antecipam as autoridades.

Segundo a mesma fonte ouvida pela Reuters, o avião militar "não estava armado e não tinha reservatório suplementar".

