Évora activa plano para apoiar pessoas sem-abrigo devido ao frio

A Câmara Municipal de Évora anunciou, esta quarta-feira, ter activado o plano de contingência para apoio às 36 pessoas sem-abrigo actualmente existentes no concelho. Devido às baixas temperaturas, serão disponibilizados abrigo, aquecimento e alimentação.

O Plano de Contingência para Pessoas Sem-Abrigo - Tempo Frio foi activado pelo respectivo centro de coordenação, dirigido pelo vereador João Rodrigues, divulgou o município em comunicado enviado à agência Lusa.

Contactado pela mesma agência, o vereador João Rodrigues explicou que o plano municipal "é sempre activado" quando os valores da temperatura mínima estão "entre um e menos um grau há mais de 48 horas". O autarca indicou que a medida foi adoptada na sequência da emissão do aviso amarelo de tempo frio pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e que, esta terça-feira, esteve a ser planeada a intervenção no terreno.

"Já na terça-feira foram para a rua as equipas para prestar apoio às pessoas", que estão identificadas como sem-abrigo, referindo que, durante a tarde, numa "primeira visita", foram distribuídos "alguns agasalhos". À noite, acrescentou, foram também entregues "comida e algumas bebidas quentes".

Segundo o autarca, a par do apoio no terreno, foi disponibilizado o Centro de Alojamento Temporário de Évora para que as pessoas sem-abrigo possam passar a noite, tendo já uma pessoa pernoitado no espaço.

De acordo com João Rodrigues, estão identificadas no concelho 36 pessoas sem-abrigo, das quais 28 pertencem a famílias nómadas e as outras oito são pessoas que estão na rua e não têm casa. O número de pessoas identificadas nestas condições baixou para metade em relação às que estavam referenciadas em igual período do ano passado, porque "algumas já foram alojadas", observou o vereador.

