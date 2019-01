Estaleiros a céu aberto, ruído e desvios de trânsito: o que Lisboa pode esperar das obras do Metro lançadas hoje

O concurso para a construção do prolongamento do Metro de Lisboa entre o Cais do Sodré e Rato e a criação das novas estações de Estrela e Santos é lançado esta quarta-feira, num investimento de 210 milhões de euros, apoiado por fundos comunitários.

Depois de concluída a obra de construção de um túnel com 1956 metros, vai ser possível realizar uma viagem entre o Cais do Sodré e o eixo central de Lisboa sem necessidade de transbordo.

Não tão satisfeitos estão os utentes da actual linha amarela a norte do Campo Grande (estações entre Quinta das Conchas e Odivelas), que vão ser obrigados a mudar de linha para poderem prosseguir viagem para o centro da cidade. A linha amarela vai ser desviada para Telheiras e os utentes vão assistir ao aumento do tempo de espera dos actuais 4 minutos para os 4 minutos e 15 segundos.

Segundo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a nova linha circular verde terá um tempo de espera entre composições de 3 minutos e 50 segundos, inferior aos actuais 5 minutos e 35 segundos. Com a obra concluída vai ser necessário contratar oito maquinistas e 12 operadores comerciais.

Foto Localização das novas estações e pontos de ventilação (PV) da nova linha circular do Metro de Lisboa. EIA

O Ministério do Ambiente e da Transição Energética, que tutela os transportes urbanos, prevê que as obras de expansão do metro de Lisboa tenham ainda início em 2019. Durante quatro anos (pelo menos) a capital vai ter de viver com desvios de tráfego rodoviário e também da Linha de Cascais, estaleiros a céu aberto e emissões de ruído e vibrações para escavação do túnel e das estações.

Esta obra não tem sido consensual, pelos impactos que pode ter numa zona sensível geologicamente. Para a construção desta linha circular vai ser necessário, segundo o EIA, "remover grande parte da superfície da Av. 24 de Julho" que foi recentemente alvo de uma intervenção.

O túnel entre o Cais do Sodré e Santos vai ser executado em vala a céu aberto ​(no cruzamento entre a Av. Dom Carlos I e a rua Calçada Marquês de Abrantes até junto ao edifício da EDP, na 24 de Julho), prevendo-se que os imóveis nas imediações das obras sejam afectados com "poeiras, gases e lamas" que podem "afectar a estabilidade fundacional e estrutural dos imóveis".

O próprio documento, que analisa o impacto da obra, admite que possam vir a existir "danos ou eventuais colapsos" em troços do aqueduto e do chafariz da Esperança, que têm de ser "recuperados no final dos trabalhos". O próprio jardim da Estrela é visto como uma zona sensível.

Depois de pronta, a estação de Santos (com 25 metros de profundidade) vai servir o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), o Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE), bem como a Assembleia da República e as zonas residenciais e de diversão nocturna nas imediações.

Foto Futura estação de Santos. EIA

A estação da Estrela, que "será bastante profunda", vai ser construída no cimo da Calçada da Estrela, 54 metros abaixo do nível do solo.

Foto Plano da futura estação da Estrela. EIA

A estação do Cais do Sodré vai também sofrer obras de renovação e junto ao estádio de Alvalade também vão existir obras nos viadutos ali localizados.

Fonte do Ministério do Ambiente revela que a empreitada vai ter três fontes de financiamento: 83 milhões comparticipados pelo POSEUR — Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, uma parte pelo Fundo Ambiental e outra com recursos próprios do metropolitano, através da alienação de um terreno em Sete Rios.

