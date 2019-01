Câmara de Aveiro e paróquia vão gerir a Igreja das Carmelitas

A notícia chegou por correio, no início desta semana, e representa a concretização de uma vontade que a câmara de Aveiro já tinha assumido há algum tempo. A gestão da Igreja das Carmelitas, monumento do séc. XVIII, vai passar a estar sob a alçada da autarquia e da paróquia da Glória, colocando-se, assim, um ponto final na situação a que aquele templo esteve sujeito nos últimos três anos. “O Ministério da Cultura fechou a porta, fechou a água e a electricidade”, apontou Ribau Esteves, presidente da edilidade aveirense.

Depois de o Museu de Santa Joana ter deixado de estar sob a alçada da tutela, em Agosto de 2015, aquela igreja ficou quase sempre encerrada - até então, explicou o autarca aveirense, ia sendo cuidada pelos elementos da equipa do museu. “Uma vergonha um monumento nacional estar de porta fechada”, classificou o líder da autarquia aveirense, prometendo voltar a ligar a água e a energia eléctrica naquele monumento de forma a poder reabri-lo ao público.

Ainda sem datas, nem outros pormenores, a certeza é já deixada: a igreja que é parte integrante de um antigo convento com o mesmo nome, e onde está instalado o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, vai voltar a estar acessível para visitas. Atendendo a que o protocolo para a gestão do monumento só chegou às instalações da autarquia aveirense na passada segunda-feira – ainda que “com data de 13 de Dezembro” e “registo do correio de 28 de Dezembro”, especificou Ribau Esteves -, ainda estão por definir o prazo e os moldes da reabertura da igreja.

Este ofício acabou por surgir na sequência de uma reunião mantida pelo autarca, no passado mês, com a Secretária de Estado da Cultura e a directora Regional da Cultura do Centro, mas a verdade é que há já algum tempo que as partes andavam em negociações. A minuta estaria mesmo acordada há um ano, mas só agora é que a tutela desbloqueou a situação, segundo referiu Ribau Esteves, na reunião camarária da passada terça-feira.

“Foi com uma enorme alegria que vivi este momento”, testemunhou o presidente da câmara, a propósito da comunicação que chegou à autarquia no início da semana. Ribau Esteves fez ainda questão de notar que este desfecho coincidiu com a saída de Celeste Amaro do cargo da directora regional da Cultura do Centro – o seu mandato terminou no final do mês -, deixando-lhe um cumprimento especial.

A Igreja das Carmelitas, também conhecida por Igreja de São João Evangelista, é reconhecida pela riqueza do seu interior, nomeadamente pela talha dourada e os azulejos, em azul e branco.

