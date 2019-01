Kiko Martins lança workshops de cozinha asiática

Quem quiser aprender receitas asiáticas vai ter, a partir de 24 de Janeiro, a oportunidade de o fazer com um dos chefs portugueses que mais sabe sobre este tema: Kiko Martins vai iniciar no seu restaurante O Asiático, no Príncipe Real, em Lisboa, workshops com o tema Jantaradas com um Toque Asiático.

Do Nepal ao Japão – tal como a carta do restaurante, que recentemente inaugurou também um brunch asiático aos sábados e domingos entre as 12h e as 16h – os participantes poderão aprender truques para fazerem pratos com os sabores de diferentes países da Ásia.

No final do workshop, que tem um custo de 85 euros, haverá um jantar para os participantes porem à prova o que aprenderam a fazer. As inscrições podem ser feitas através do email [email protected] ou pelo telefone 910276536.

O chef – ligado também aos restaurantes Poke, O Talho, Cevicheria e Watt – tornou-se mais conhecido após a participação em programas televisivos, casos de Cook Off – Duelo de Sabores ou Chefs Academy, sendo também autor de livros gastronómicos como Jantaradas ou Comer o Mundo, um livro de viagens seguindo os sabores do mundo.

