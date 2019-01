O “café mais antigo do Porto” vai transformar-se em Cafeína Downtown

O “Café mais antigo do Porto”, como orgulhosamente exibe na sua fachada o café Progresso, inaugurado em 1899, mudou outra vez de mãos e vai transformar-se em “Cafeína Downtown”, mais um estabelecimento para o cada vez maior império do chef José Avillez.

A notícia é hoje dada à estampa pelo Jornal de Negócios, que cita Vasco Mourão, o gestor do grupo Cafeína, que detém cinco restaurantes no Porto e que no Verão passado foram comprados pelo grupo de José Avillez: Cafeína, Terra, Portarossa, Casa Vasco (todos na zona da Foz) e Panca Cevicheria&Pisco Bar (na Baixa). A intenção do grupo é transformar o Progresso numa réplica do afamado Cafeína, na Foz. Vasco Mourão acredita que a abertura do novo espaço pode acontecer até ao próximo verão.

O centenário café Progresso começou a perder a sua entidade quando no Verão de 2017 foi vendido ao empresário Diogo Baptista, que adquiriu o espaço tem conjunto com Artur Ribeiro e Pedro Sá Pereira. A glória do Progresso, que ficou conhecido pelas suas torradas e, sobretudo, pelo café de saco que teimosamente continua a servir. O progresso também terá sido dos primeiros cafés a servir o que agora chamamos de “expresso”, que eram então tirados nas máquinas La Cimbali – daí o nome Cimbalino, que surgia para contrapor ao café de saco. Hoje em dia, café é café. E o Progresso deixou de o ser. E vai ser um restaurante.

Com a gestão de Diogo Baptista, o café foi remodelado. Mas a gestão acabou por durar pouco tempo, já que o café terá sido comprado pelo grupo Avillez já no Verão passado. Fechou para férias por alturas de Natal, e agora só abre no Verão, já sem vestígios da vida passada.

Ao Negócios, Vasco Mourão refere que “o facto de se apresentar como o café mais antigo da cidade é apenas um slogan, pois há muito tempo que não apresentava características da sua história”. Sobra a interessante localização, na rua Actor João Guedes, bem perto da praça Carlos Alberto, e a casa do século XIX onde está instalado.

