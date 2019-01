Costa diz que aeroporto do Montijo não se fará se estudo ambiental não permitir

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu nesta quarta-feira que o novo aeroporto previsto para o Montijo "não se fará se o estudo de impacte ambiental não o permitir fazer".

"A questão do aeroporto... Não se fará se o estudo de impacte ambiental não o permitir fazer", afirmou o chefe do executivo, em declarações aos jornalistas durante uma viagem de metro em Lisboa, um dia após a assinatura do acordo entre o Estado e a ANA - Aeroportos de Portugal, prevendo um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028.

António Costa, acompanhado pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, e pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, viajou no Metropolitano de Lisboa entre a Baixa-Chiado e o Alto dos Moinhos, local do lançamento do concurso para o prolongamento das linhas verde e amarela, com novas estações em Santos e na Estrela, num investimento de 210 milhões de euros até 2023.

"O estudo [de impacte ambiental sobre o novo aeroporto no Montijo] pode dizer várias coisas. Pode dizer que sim, sob certas condições, e a ANA assegura desde já o compromisso de fazer a obra de acordo com as condições que vierem a ser definidas. Pode dizer sim sem qualquer restrição ou pode dizer não. Não é provável que o diga relativamente a uma infra-estrutura que já hoje é um aeroporto [base da Força Aérea]", argumentou.

O primeiro-ministro referiu que a eventual avaliação ambiental negativa da obra é um "enorme problema para a região de Lisboa" porque o "plano B" – construção de um "aeroporto de raiz e único" em Alcochete –, defendida pelo chefe de Governo "há 10 anos", demoraria "dez a 15 anos" a ser levada a cabo em vez dos três anos previstos para a "solução Portela+1", ou seja, a nova estrutura no Montijo, "que resolverá o problema para muitas décadas".

As declarações do primeiro-ministro surgem apenas um dia depois de ter dito que o Montijo é “a decisão" tomada para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, e surge com 50 anos de atraso. Sublinhou, ainda assim, que ainda estava à espera do estudo de impacte ambiental.

O entendimento com a ANA inclui a expansão do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e a transformação da base aérea do Montijo em aeroporto civil, cujo início de funcionamento está previsto para 2022, prevendo-se capacidade para sete milhões de passageiros.

O que está previsto para o Montijo? O Aeroporto do Montijo terá vocação para as ligações ponto a ponto. Nele poderão operar todas as aeronaves dos voos de curto e médio curso e algumas aeronaves de longo curso. Terá capacidade para aterragem de todas as aeronaves que actualmente utilizam o AHD. Pista de 2400 metros

36 posições de estacionamento

Edifício central com 101 200 m2

Área de check-in com 10 balcões + 20 baggage drop

11 equipamentos de raio-x

Área de controlo de passageiros com 14 balcões e 16 postos automáticos

6 tapetes de recolha de bagagens O que está previsto para o Humberto Delgado O AHD reforçará a sua vocação de hub. Nele poderão operar aeronaves como o A380 e o B747. Ampliação de 115 500 m2 (+32%)

Novos 40 balcões de check-in (+36%)

Aumento da capacidade de processamento de raio-x para 240 passageiros/hora (+71%)

Ampliação do sistema de bagagens para 5800 m2 (+45%)

Mais 22 posições de estacionamento de aeronaves (+31%)

Criação de 23 novas posições de contacto (+92%) sem embarque/desembarque em autocarro

Construção de novas saídas rápidas, reabilitação e prolongamento de taxiways

