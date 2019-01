Três penáltis para o Guingamp e PSG fora da Taça da Liga

O Paris Saint-Germain está afastado da Taça da Liga francesa. Nos quartos-de-final da prova, disputados na capital, o campeão e líder destacado da Ligue 1 caiu perante o Guingamp (1-2), num jogo em que os visitantes dispuseram de três grandes penalidades.

O primeiro castigo máximo surgiu aos 60', mas Marcus Thuram desperdiçou a ocasião, da marca dos 11 metros. O filho do histórico defesa francês Lilian Thuram haveria, porém, de emendar a mão já no tempo de compensação, novamente de penálti. O remate não foi perfeito, ainda raspou no braço de Areola, mas entrou mesmo na baliza e deu a qualificação ao Guingamp para as meias-finais.

Antes, e instantes depois da primeira grande penalidade desperdiçada, o PSG respondeu em força, com um cabeceamento de Neymar que deixou os parisienses na frente do marcador. Uma vantagem que seria anulada aos 81', de... grande penalidade. No caso, foi Yeni N'Gbakoto quem converteu.

O Guingamp junta-se, assim, ao Estrasburgo, ao Mónaco e ao Bordéus nas meia-finais da prova, que estão agendadas para dia 29 e 30 de Janeiro.

