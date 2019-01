Portugal confirma primeiro lugar no apuramento para Europeu

Portugal garantiu nesta quarta-feira o primeiro lugar do grupo D de apuramento para o Europeu de voleibol, confirmando o favoritismo com um triunfo na Albânia, por 1-3.

A selecção orientada por Carlos Prata impôs-se com os parciais de 26-24, 19-25, 15-25 e 15-25, assegurando assim o estatuto de cabeça de série no sorteio de 16 de Janeiro, em Bruxelas.

PUB

Portugal, 16.ª selecção do ranking europeu, precisava vencer o 46.º e penúltimo, mas que tinha surpreendido em casa a Croácia (3-1) e a Áustria (3-2).

PUB

O conjunto do leste liderou sempre o primeiro set até ao empate 20-20: os lusos conseguiram dar a volta e dispuseram de duas bolas de set (22-24), mas permitiram um parcial de 4-0, sucumbindo por 24-26.

PUB

Tudo bem diferente no segundo parcial, pois os portugueses estiveram sempre na frente, de forma confortável, até fecharem com 25-19, conseguindo o empate.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Perante um adversário em quebra, Portugal, que não contou com o capitão Alexandre Ferreira, lesionado, consumaria o êxito com dois sets a 25-15, números que traduzem a sua clara superioridade em todos os capítulos do encontro.

Pela primeira vez, o Campeonato da Europa vai disputar-se com 24 selecções e em vários países, respectivamente na Bélgica, França, Holanda e Eslovénia, entre 13 e 29 de Setembro.

Antes do Europeu, Portugal recebe uma das várias poules que vai disputar na Liga das Nações, de 14 a 16 de Junho, nomeadamente o Grupo 9, com as selecções do Brasil, Sérvia e China.

PUB