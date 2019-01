Manchester City "garante" final da Taça da Liga

O Manchester City reservou esta quarta-feira um lugar na final da Taça da Liga inglesa, ao receber e golear a modesta formação do Burton Albion, por 9-0, na primeira mão da meia-final da competição, que foi conquistada pelos "citizens" em 2018, frente ao Arsenal.

Com Bernardo Silva mais uma vez poupado por Pep Guardiola, o belga Kevin De Bruyne (5') desfez a ilusão da equipa do terceiro escalão inglês, que pela primeira vez na história disputa uma meia-final da Taça da Liga.

Gabriel Jesus (30', 34') acelerou a goleada, com o ucraniano Oleksandr Zinchenko (37') a elevar a fasquia com um golo sensacional, fechando a primeira parte com 4-0 para os campeões ingleses.

O internacional brasileiro completou o póquer (57' e 65') depois de ter falhado um golo que Philip Foden (62') transformou no sexto da noite. A história do jogo foi a história dos golos, com Kyle Walker (70') a ampliar três minutos depois de Bernardo Silva ter rendido o germânico Leroy Sané. O português serviu Riyad Mahrez para o nono golo dos "citizens", que assim garantem, salvo qualquer milagre, uma final com Tottenham ou Chelsea.

