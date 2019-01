Hóquei em patins: Sporting renova com Toni Pérez

Depois de Ângelo Girão, Matias Platero e Pedro Gil, foi a vez de António "Toni" Pérez renovar contrato com o Sporting. O hoquista espanhol de 28 anos chegou a Alvalade em 2017 e leva 13 golos (nove no campeonato e quatro na Liga Europeia) na presente temporada. O clube não revelou, porém, a duração do novo vínculo.

“Já tivemos momentos felizes, mas queremos muitos mais. A equipa tem fome de ganhar títulos e é o que vamos procurar fazer”, afirmou o jogador aos órgãos de comunicação dos "leões". Para além do Sporting, o hoquista passou ainda pelos espanhóis do Liceo, Cerceda, PAS Alcoy e Real Oviedo.

O Sporting é líder do campeonato, com 29 pontos, mais três do que a UD Oliveirense, em segundo lugar. FC Porto e Benfica seguem a formação de Oliveira de Azeméis com 25 e 24 pontos, respectivamente.

