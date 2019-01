A Favorita lidera as nomeações para os BAFTA

A Favorita lidera as nomeações para os prémios da British Academy Of Film and Television Arts (BAFTA), anunciadas esta quarta-feira, com 12 citações atribuídas ao filme de época que já valeu várias distinções à sua protagonista, Olivia Colman.

Colman interpreta a Rainha Anne, monarca britânica do século XVIII, numa comédia dramática recheada de cenas hilariantes. A Favorita está nomeada para Melhor Filme, Filme Britânico Extraordinário e Melhor Realizador (Yorgos Lanthimos). Colman e as suas co-protagonistas, Rachel Weisz e Emma Stone, também foram nomeadas.

Na lista para Melhor Filme estão também a comédia dramática Green Book - Um Guia para a Vida, passada no segregado sul profundo dos Estados Unidos no início dos anos 1960, o remake do musical Nasce uma Estrela, Roma, de Alfonso Cuarón, e BlackKkKlansman, de Spike Lee. Lee é acompanhado por Alfonso Cuarón, Bradley Cooper (Nasce uma Estrela) e Pawel Pawlikowski (Guerra Fria) na categoria de Melhor Realizador.

Na competição para Melhor Actriz, Colman enfrenta Glenn Close, também vencedora de um Globo de Ouro por A Mulher, a estrela pop Lady Gaga de Nasce uma Estrela, Viola Davis por Viúvas e Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me?.

Para Melhor Actor estão nomeados Christian Bale, que interpreta o antigo vice presidente norte americano Dick Cheney em Vice, Rami Malek, que tem o papel do falecido vocalista dos Queen, Freddie Mercury, em Bohemian Rhapsody e o actor de Green Book - Um Guia para a Vida, Viggo Mortensen. A lista completa-se com Cooper, por Nasce uma Estrela, e Steve Coogan, por Stan & Ollie.

