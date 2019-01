Dita von Teese integra elenco de novo espectáculo de Jean-Paul Gaultier

A actriz norte-americana Dita Von Teese vai participar nas sete apresentações do espectáculo autobiográfico do designer Jean-Paul Gaultier, Fashion Freak Show. As sessões terão lugar no teatro Folis Bérgere em Paris, entre os dias 22 e 27 de Janeiro.

Von Teese alcançou o reconhecimento internacional através das suas performances inspiradas no estilo burlesco dos anos 30 e 50, do século passado. Apesar de não ser o primeiro projecto em que trabalha com o designer francês, a actriz mostrou-se entusiasmada.

PUB

A norte-americana vai integrar um elenco de 15 actores e bailarinos que interpretam as diferentes facetas das pessoas que cruzaram caminho com Jean-Paul Gaultier desde o início da sua carreira na moda. Sobre o espectáculo, Dita Von Teese revelou que “contém a essência do que Jean-Paul Gaultier é: o criador que revela em cada um de nós uma beleza singular".

PUB

PUB

Fashion Freak Show tem a encenação de Tonie Marshall e conta a história de meio século de moda e cultura pop.

PUB