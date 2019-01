Estreia de Cristina Ferreira venceu a "guerra" dos programas da manhã

Na batalha da concorrência dos canais televisivos, a estreia de Cristina Ferreira na SIC empurrou a estação para o primeiro lugar de audiências. A aposta na apresentadora da líder TVI por parte de Carnaxide, anunciada em Agosto do último ano, revelou os seus resultados no primeiro dia do programa. O Programa da Cristina! "liderou de forma estrondosa", disse ao PÚBLICO fonte da SIC.

PUB

No total do dia, a SIC teve 19,6% das audiências contra 18,8% da TVI. À hora d'O Programa da Cristina, 35,5% dos telespectadores estavam sintonizados na estação de Carnaxide: um total de 531,7 mil pessoas. O Você na TV ficou-se pelos 24,3% de share, o equivalente a 343 mil espectadores. Bem mais longe ficou o matutino da RTP1: a Praça da Alegria conquistou a preferência de 108,6 mil pessoas (quase cinco vezes menos do que as manhãs da SIC).

PUB

Está? Daqui é Marcelo Rebelo de Sousa. Interrompi aqui uma reunião que tinha e espreitei para ver o seu primeiro programa e, como ao longo da vida, estive várias vezes consigo quando arrancou com novas fases da sua vida, queria desejar-lhe muitas felicidades e enviar-lhe um beijinho. Marcelo Rebelo de Sousa

PUB

Para já, ainda não foi possível apurar os dados dos telespectadores que viram o programa em diferido.

O primeiro programa ficou marcado pelo telefonema do Presidente da República para a apresentadora e por uma entrevista ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

Se a primeira entrevista do líder das "águias" desde o despedimento de Rui Vitória não trouxe grandes novidades, o telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa provocou polémica e dividiu os especialistas, que questionaram a "entrada" do Presidente na "guerra de audiências". O Presidente justificou o gesto com base num critério de "paridade" entre a SIC e a TVI em termos de presença no programa matinal destas estações, depois de ter dado uma entrevista na véspera do Natal a Manuel Luís Goucha.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O desafio de destronar as audiências que ajudou a construir ao lado de Goucha no programa Você na TV durante 12 anos manter-se-á elevado.

Cristina Ferreira foi também líder de audiências na TVI, mas ao final da tarde. O já gravado concurso Apanha se Puderes conquistou 637 mil telespectadores batendo o Portugal em Directo da RTP1 e a repetição das novelas Avenida Brasil e Gabriela, na SIC.

Para além de apresentar o novo programa, Cristina Ferreira assumiu ainda o cargo de consultora executiva da direcção-geral de entretenimento na SIC.

PUB