Cristas apresenta Lei de Bases da Saúde face a “situação caótica” do SNS

A presidente do CDS-PP apresentou esta terça-feira a proposta de Lei de Bases da Saúde do seu partido face à "situação verdadeiramente caótica" do Serviço Nacional de Saúde (SNS), ao modelo actual ineficaz e ao "discurso cor-de-rosa do Governo".

Em conferência de imprensa na sede democrata-cristã, Lisboa, Assunção Cristas elencou como princípios do articulado - "um SNS centrado e focado no cidadão", com "visão abrangente" e "o Estado como garante máximo da saúde" -, assumindo que foi adoptada como base para a iniciativa centrista a proposta do grupo de trabalho governamental liderado pela ex-ministra socialista Maria de Belém Roseira.

A líder do CDS-PP defendeu a possibilidade de todos os partidos conseguirem chegar a um consenso sobre esta matéria, consoante apelo do Presidente da República.

A Assembleia da República vai debater a nova Lei de Bases da Saúde, aprovada em Conselho de Ministros em 13 de Dezembro, no dia 23 de Janeiro, contando com o arrastamento de diploma semelhante do PCP.

BE e PSD também têm leis de Bases da Saúde autónomas, devendo igualmente ver os seus textos discutidos naquela sessão plenária, juntamente com as iniciativas do executivo socialista, dos comunistas e do CDS-PP, apesar de Cristas considerar escasso o tempo previsto para aquele debate parlamentar.

