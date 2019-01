Depois dos animais de estimação, do Outono e de um Natal anti-plástico, nada melhor do que começar 2019 dando asas à imaginação. Este mês, não há amarras, nem temas. Até 31 de Janeiro, fotografa e publica no Instagram com a etiqueta #p3top. Vamos destacar regularmente as imagens de que mais gostamos aqui e na nossa conta.