Partidas de Heathrow estiveram suspensas após avistamento de drone

O aeroporto londrino de Heathrow, o maior do Reino Unido e um dos mais movimentados do mundo, suspendeu temporariamente todas as partidas durante cerca de uma hora na tarde desta terça-feira após o avistamento de uma aeronave não tripulada.

“Estamos a reagir ao avistamento de um drone”, anunciou a entidade gestora do aeroporto, citada pela Reuters. “Como medida de precaução, suspendemos as descolagens enquanto decorre a investigação. Pedimos desculpa aos passageiros por qualquer incómodo causado”.

PUB

O tráfego foi retomado por volta das 18h30.

PUB

O alerta surge semanas depois de o aeroporto de Gatwick, também nas imediações de Londres, ter suspendido o tráfego durante vários dias devido a suspeitas de actividades com drones que nunca foram confirmadas.

PUB

PUB