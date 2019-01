Governo de Bolsonaro abandona pacto das migrações da ONU

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil pediu nesta terça-feira, através de um telegrama, que os diplomatas brasileiros comuniquem às Nações Unidas a saída do Brasil do Pacto Global para a Migração, a que o país tinha aderido em Dezembro, no fim do governo de Michel Temer.

No documento a que a edição Brasil da BBC teve acesso, o ministério solicita às missões do Brasil na ONU e em Genebra que "informem, por nota, respectivamente o secretário-geral das Nações Unidas [o português António Guterres] e o director-geral da Organização Internacional de Migração [o português António Vitorino], (...) que o Brasil se dissocia do Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular".

