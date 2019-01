Condenação geral da violência após agressão brutal a político da AfD

Um político do partido de direita radical Alternativa para a Alemanha (AfD) foi violentamente agredido na noite de ano novo, no que está a ser considerado um ataque com motivação política – e que foi prontamente condenado por vários políticos alemães, muitos deles alvos das críticas da AfD. A polícia anunciou a criação de uma comissão especial para investigar o crime.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, do Partido Social-Democrata (SPD), declarou no Twitter que “a violência não pode nunca ser um meio de conflito político – é absolutamente indiferente de quem se trata ou os seus motivos”. “Quem quebra este princípio tem de ser punido.”

O político dos Verdes Cem Özdemir declarou no Twitter que espera que o ou os culpados sejam rapidamente identificados e julgados. “Quem usa o ódio para lutar contra o ódio, faz com que no final vença sempre o ódio”, concluiu.

PUB

PUB

PUB

O político atacado, Franz Magnitz, foi hospitalizado na sequência do ataque. “Devo ficar aqui ainda bastante mais tempo”, comentou à agência DPA. Magnitz não viu o ou os atacantes, nem ouviu qualquer palavra deles. Foi ferido na cabeça, poderá ter sido usada um barrote de madeira, segundo o partido, que fala em tentativa de assassínio.

Magnitz, deputado no parlamento nacional e responsável político da facção em Bremen, saía de uma recepção no Weser Kurrier, um jornal de Bremen, quando foi atacado, ficando inconsciente. Assim ficou até ser descoberto por dois trabalhadores, que carregavam o seu carro nas redondezas, segundo o diário Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

A AfD divulgou imagens do político no hospital, com o rosto e a cabeça inchados e ensanguentados, vendo-se manchas de sangue ainda no lençol – eram evidentes os ferimentos graves. Vários elementos do partido partilharam a fotografia, excepto um dos responsáveis do grupo parlamentar do partido, Leif-Erik Holm, dizendo que não tem a certeza se a vítima gostaria disso.

O partido, através dos seus líderes, Alexander Gauland e Alice Weidel, disse que o ataque “é o resultado da perseguição contínua de políticos e dos media" contra o partido.

A AfD é um partido que tem jogado com o medo e o ódio, especialmente em relação a refugiados e imigrantes, andando numa linha ténue no discurso, o que levou as autoridades a considerar pôr alguns dos políticos ou ramos sob vigilância dos serviços de segurança internos que velam pelo cumprimento da Constituição e lidam com ameaças como movimentos anti-democráticos e terroristas.

Mas a condenação do ataque foi generalizada, não só entre os políticos mas nos media. Um ataque “não substitui argumentos”, diz na edição online da revista Der Spiegel o jornalista Stefan Kuzmany. “Não há nenhum apoiante da AfD que se vá afastar por causa de um acto destes, e muitos irão sim cerrar fileiras – por isso é também uma estupidez política”, diz o jornalista.

PUB

O diário FAZ nota ainda que a violência contra o partido e os seus apoiantes parece estar a subir, falando de um ataque com engenhos explosivos contra a sede do partido na cidade de Döbeln. Na sequência do ataque foram detidos três homens, de 29, 32 e 50 anos.

A polícia tem poucas dúvidas sobre a motivação política da agressão a Magnitz, que foi conhecida esta terça-feira, mas ocorreu mais ou menos na mesma altura que um condutor levou a cabo um ataque com motivações racistas. Em duas cidades, Essen e Bottrop, o homem de 50 anos lançou o seu carro contra grupos de pessoas de aparência estrangeira – deixando oito pessoas feridas com gravidade.

As autoridades dizem que tinha uma “intenção clara” de “matar estrangeiros”: mal foi detido, após a segunda tentativa de ataque em que conseguiu atropelar pessoas (uma família de sírios, um casal e duas filhas de 16 e 27 anos, uma rapariga de dez anos também da síria, uma afegã de 29 anos e o seu filho de quatro, e uma alemã de origem turca), gritou palavras contra estrangeiros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O atacante foi detido por suspeita de tentativa de homicídioe as autoridades dizem que teria uma doença mental, levando a uma discussão sobre o que teria acontecido se se tratasse de um refugiado a tentar atropelar pessoas.

Peter R. Neumann, professor de Estudos de Segurança e director do centro de estudos de radicalização no King’s College de Londres, comentou na revista Der Spiegel: “Para alguns, o condutor de Bottrop e Essen é um terrorista de direita, para outros, um louco”. Mas o especialista alerta que “nenhuma das hipóteses exclui a outra”.

Em entrevista ao semanário Die Zeit, o sociólogo Matthias Quent também comentou que a fronteira entre actos de loucura e terrorismo estão a esbater-se.

PUB