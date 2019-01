Depois do roubo dos azulejos, Mosteiro de Odivelas passa para a câmara na próxima semana

É o fim de um processo complexo e moroso: o Mosteiro de Odivelas vai passar a ser gerido pela câmara de Odivelas na próxima semana. A transferência deste vasto equipamento — cuja assinatura do auto de cedência entre Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e câmara de Odivelas, se realiza na próxima segunda-feira —, para a esfera do poder local só foi conseguida em Dezembro, após o aval do Tribunal de Contas, e acontece depois de nos últimos dias do ano terem sido arrancados das paredes exteriores do mosteiro 164 azulejos do século XVII.

A transferência do mosteiro do Governo para a autarquia obrigou a diversas alterações legislativas para desafectar do domínio público militar (integrando-os no domínio privado do Estado) os edifícios do antigo Instituto de Odivelas, que ali deixou de funcionar em 2015. A câmara de Odivelas receberá a gestão do espaço por 50 anos, mediante a garantia de um investimento de 19 milhões de euros na requalificação do monumento e o pagamento de uma renda mensal de 23 mil euros.

PUB

De acordo com o que foi sendo anunciado, a autarquia tem vários projectos para aquele espaço, entre os quais a criação de um centro interpretativo sobre este mosteiro que foi mandado erguer pelo rei D. Dinis no século XIII.

PUB

O Mosteiro de São Dinis e São Bernardo é monumento nacional desde 1910 e é hoje um dos maiores repositórios azulejares do país, destacando-se um painel exterior da sua galeria porticada que é constituído por azulejos policromos (branco, azul e amarelo) do séc. XVII.

PUB

Foi precisamente deste painel, que "estava completamente intocado", que arrancaram os azulejos. O primeiro furto ocorreu a 19 de Dezembro, no entanto, mesmo depois de terem sido alertadas as autoridades, os roubos repetiram-se nos dias 21 e 25.

O PÚBLICO questionou a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) sobre que medidas de segurança estão previstas para todo o complexo do mosteiro, tendo fonte deste organismo referido que o Colégio Militar/Polícia Judiciária Militar tem uma empresa de segurança afecta ao local. Por sua vez, a porta-voz do Exército, Major Elisabete Silva, esclareceu que a segurança do Mosteiro de Odivelas está a ser garantida pela empresa Ronsegur desde o final de 2018. E que há, “24h sob 24h”, um profissional de segurança a vigiar o mosteiro.

PS questiona Governo

Um grupo de deputados do PS questionou também, esta terça-feira, os ministros da Defesa e da Administração Interna sobre a articulação da vigilância e segurança no espaço exterior do mosteiro.

Face ao furto dos azulejos, e dado que o edifício ainda se encontra sob a alçada do Estado, os parlamentares do PS questionam o ministro da Defesa sobre a intervenção da tutela e da Direcção-Geral de Recursos da Defesa na gestão de todo o edificado desde a desactivação do Instituto de Odivelas, em 2015, até ao presente.

Por decisão do anterior Governo, o colégio feminino que ali funcionava foi integrado no Colégio Militar. Uma “decisão unilateral, contestada por pais, alunos e pela autarquia”, sublinham os deputados socialistas. Desde então, o edifício tem estado a cair na ruína, embrenhado no processo burocrático de cedência, dão disso nota os deputados Susana Amador, Pedro Delgado Alves, Edite Estrela, Joaquim Raposo, Diogo Leão e Wanda Guimarães.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Numa questão dirigida ao ministro da Administração Interna, os deputados querem saber qual o plano e que medidas estão definidas para garantir a segurança no interior e exterior do imóvel desde a data da sua desocupação, pedindo ainda esclarecimentos a ambos os ministérios sobre as diligências efectuadas assim que se conheceu o primeiro furto.

Os parlamentares pretendem também saber que medidas serão adoptadas entre os ministérios da Defesa, da Cultura e da Administração Interna para a recuperação daquele espólio.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, já garantiu estar atenta ao caso e a trabalhar em articulação com o Ministério da Defesa e com o município de Odivelas. À Antena 1, a ministra garantiu que a conservação do património azulejar terá de estar na agenda em 2019 e que será preciso elaborar medidas “muito concretas” para evitar que situações destas se repitam. “É claramente uma área em que vamos ter medidas ao longo de 2019”, disse Graça Fonseca.

PUB