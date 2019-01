Novo crédito à habitação sobe pelo segundo mês consecutivo

De acordo com os dados mais actualizados do Banco de Portugal (BdP) relativos a empréstimos e depósitos bancários, foram concedidos 822 milhões de euros pelos bancos às famílias para empréstimos à habitação em Novembro, mais do que os 817 milhões de euros de Outubro, mês em que foi igualmente observada uma subida mensal, depois de três meses em queda, e mais do que os 783 milhões de euros concedidos em Novembro de 2017.

Nos primeiros 11 meses de 2018 foram emprestados 8,932 mil milhões de euros de novos créditos à habitação, valor que compara com os 7,440 mil milhões de euros concedidos em 2017 entre Janeiro e Novembro.

PUB

Esta subida acontece depois de, em Julho, terem entrado em vigor as novas regras do BdP que criam restrições à concessão de novos créditos à habitação e ao consumo, estabelecendo, por exemplo, que as famílias apenas podem gastar metade do seu rendimento com empréstimos bancários.

PUB

Apesar de não serem de cumprimento obrigatório, os bancos que não agirem de acordo com as novas regras têm de explicar ao supervisor porque não o fizeram.

PUB

O governador do BdP, Carlos Costa, também avisou em Maio, no Parlamento, que se os bancos não respeitarem as regras poderão passar de recomendações a ordens vinculativas.

Juros sobem

De acordo com dados também divulgados esta terça-feira, nas novas operações de crédito a particulares para habitação, a taxa de juro média aumentou em Novembro dois pontos base, para 1,36%. No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram, respectivamente, de 7,06% e 4,12% (7,22% e 4,19% em Outubro).

A taxa de juro média dos novos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras manteve-se inalterada face a Outubro, em 2,43%.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As taxas de juro das operações acima de um milhão de euros e das operações abaixo de um milhão de euros fixaram-se em 1,98% e 2,76%, respectivamente, diminuindo o diferencial entre as mesmas face ao mês anterior, refere.

Ainda de acordo com o BdP, os depósitos de particulares nos bancos residentes totalizavam 143,7 mil milhões de euros no final de Novembro de 2018, reflectindo uma taxa de variação anual de 2,6%, num aumento de 0,5 pontos percentuais face a Outubro.

Na área do euro, a taxa de variação dos depósitos de particulares foi de 4,2% em Novembro, que compara com 4,0% em Outubro.

PUB