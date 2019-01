Ex-presidente da Nissan reclama inocência e nega acusações

O ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn, reclamou nesta terça-feira inocência e negou as acusações de fraude fiscal que levaram à sua detenção em Novembro. Durante uma audição no tribunal distrital de Tóquio, onde lhe foram explicadas as razões da sua detenção, Ghosn aproveitou para ler uma declaração onde contesta as acusações.

Esta foi a primeira a aparição pública do gestor depois de ter sido detido a 19 de Novembro no Japão. Ghosn, de 64 anos, foi formalmente acusado de fraude fiscal a 10 de Dezembro, suspeito de ter omitido 38 milhões de euros de compensações, recebidos entre 2010 e 2015. É ainda suspeito de ter ocultado mais 31 milhões de euros em remunerações.

Carlos Ghosn, relata a Reuters, foi levado para a audiência desta terça-feira algemado e com uma corda à volta da cintura, vestindo um fato azul e uma camisa branca sem gravata. O ex-gestor parecia mais magro do que antes da sua detenção e o cabelo, outrora escuro, começa a mostrar raízes brancas.

A audiência em tribunal foi pedida pelos advogados de Ghosn para que fossem explicadas as razões da sua detenção desde 19 de Novembro. O juiz Yuichi Tada explicou que a detenção se deve ao risco de fuga e à possibilidade de esconder provas.

O antigo presidente da Nissan aproveitou a oportunidade para negar as acusações de que é alvo e, numa voz clara, leu uma declaração que trazia preparada. "Fui erradamente acusado e injustamente detido com base em acusações sem mérito e infundadas", disse o executivo.

"Acredito firmemente que, em todos os esforços que fiz em nome da empresa, agi honradamente, legalmente e com o conhecimento e a aprovação dos executivos dentro da empresa", acrescentou.

