Tottenham ganha vantagem sobre o Chelsea

Hoje, em Manchester, o City recebe o Burton Albion da League One, o terceiro escalão do futebol inglês, mas no jogo de maior cartaz da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga de Inglaterra o triunfo foi do Tottenham. Em Wembley, no derby londrino contra o Chelsea, os “spurs” conseguiram uma vantagem importante: Harry Kane, de grande penalidade, fez o único golo do jogo.

Ainda está tudo em aberto, mas no próximo dia 24 de Janeiro o Tottenham vai entrar em Stamford Bridge em posição privilegiada para disputar em Wembley, precisamente um mês depois, a final da Taça da Liga de Inglaterra.

Os “spurs”, que venceram pela última vez a competição em 2007-08, garantiram o triunfo com o auxílio do videoárbitro: aos 26’, Kepa derrubou Kane na área, mas o lance começou por ser invalidado por fora-de-jogo do inglês. No entanto, após recorrer às imagens televisivas - Premier League ainda não é permitido -, o árbitro constatou que Kane estava em posição legal e assinalou o penálti cometido pelo guarda-redes basco.

A ser jogada a conta-gotas após vários jogos terem sido adiados devido ao protesto dos “coletes amarelos”, a 18.ª jornada em França teve mais dois jogos cumpridos.

Na luta pela fuga à despromoção, Amiens e Angers não saíram do zero, enquanto o Nantes continua em recuperação e derrotou o Montpellier, por 2-0, com um golo de Waris, avançado emprestado pelo FC Porto. Nas oito primeiras jornadas, com Miguel Cardoso no comando, os “canários” venceram apenas uma vez, mas após a troca do português pelo bósnio Halilhodzic, o Nantes ganhou cinco dos dez jogos para o campeonato.

Na Grécia, o Olympiacos de Pedro Martins viajou até ao noroeste do país onde empatou a zero com o Xanthi, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça da Grécia. O guarda-redes José Sá foi titular na equipa do Pireu, enquanto Roderick, não chegou a sair do banco e Podence não foi convocado. No Xanthi, Dinis Almeida entrou no período de descontos.

