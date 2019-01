Sébastien Loeb vence segunda etapa do Dakar

No primeiro dia “a sério” do Dakar 2019, Sébastien Loeb (Peugeot) venceu a segunda etapa, que ligou Pisco a San Juan de Marcona (342 quilómetros cronometrados), e subiu ao quinto lugar na geral. Após ter feito apenas o 13.º melhor tempo na etapa inaugural, o francês completou a tirada em 3h26m53s e averbou a sua 11.ª vitória em etapas da mítica prova de todo-o-terreno.

“A nossa estratégia foi acertada, pois era interessante partir de trás, mesmo que andássemos um pouco longe. Foi uma boa etapa, sem erros de maior, e tenho a impressão que o nosso ritmo foi bom. Estou a recuperar as sensações, porque não fiz mais do que uma centena de quilómetros de testes desde o Dakar do ano passado. Não estou na forma do ano passado, mas para já as coisas estão a correr bem”, afirmou Loeb, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Dakar.

A apenas oito segundos do piloto francês, o espanhol Nani Roma (Mini) terminou a etapa em segundo lugar. E, com um atraso de 1m31s relativamente a Loeb, Giniel de Villiers (Toyota) foi quarto classificado neste segundo dia do Dakar – mas o piloto sul-africano subiu à liderança da geral, que ocupa com 28 segundos de vantagem sobre o holandês Bernhard ten Brinke (Toyota), terceiro do dia.

Menos feliz foi o dia de Stéphane Peterhansel, que voltou a atrasar-se para a frente. Após ter sido sétimo na etapa inaugural, o francês da Mini voltou a perder tempo. Terminou a etapa na 17.ª posição, com mais de 15 minutos de diferença para Loeb, e caiu para o 13.º posto da geral. “Tivemos logo problemas eléctricos no início da etapa, com as comunicações, as escovas limpa pára-brisas, o ar condicionado, e isso deixou-nos intranquilos. Depois ficámos atascados numa duna e, sem a ajuda do Cyril [Despres], que me tirou de lá com uma corda, creio que ainda lá estaria. Perdemos bastante tempo, mas estamos contentes por termos chegado”, sublinhou o francês.

