Portugueses mostram-se

Enquanto todos nós esperamos que Paulo Gonçalves recupere rapidamente a sua forma física para poder lutar pelas primeiras posições, o Dakar já teve, na segunda etapa, um cheirinho a Portugal com Ricardo Porém a ter ocupado durante parte da prova a liderança na nova e muito prometedora competição dos SSV.

No dia em que coube aos automóveis serem os primeiros a ir para a pista, Sebastian Loeb mostrou claramente ao que vem, embora o ganho maior tenha ido para a Toyota que passa a ter dois dos seus carros na frente da corrida. Abrindo a pista, por via dos resultados da véspera e porque de forma pouco comum coube aos automóveis partirem antes das motos, tanto Al Attiyah como Sainz perderam tempo significativo para os pilotos que partiram mais atrás e que tinham os traços dos primeiros para eventualmente se poderem guiar.

Já nas motos o pingue-pongue Honda vs KTM pendeu, nesta etapa, para os da marca austríaca, embora Barreda se mantenha no comando. Na geral, o "top-10" é um exclusivo dos pilotos de fábrica com a curiosidade de serem por agora quatro Honda, três KTM, duas Husqvarna e uma Yamaha.

Nos SSV, a etapa que mudou de líder por três vezes, teve como vencedor um piloto com grande projecção na América do Sul. Chaleco Lopes, depois das motos, prossegue a sua carreira nos SSV, mas o veterano Reinaldo Varela fez uma etapa brilhante e recuperou quase na totalidade os seis minutos que perdera logo de início. Uma competição que promete.

