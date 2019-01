Na hora de comprar, escolha o coral, a cor do ano

A escolha da cor do ano reflecte a actualidade e as tendências, mas também influencia os consumidores na hora de comprar determinado artigo. No final do ano, o Pantone Color Institute elegeu o Living Coral como o tom de 2019.

O coral veio para ficar e aparece em vários formas e feitios. Desde a agenda da Mr. Wonderful ao vestido da Pepe Jeans, as sugestões para aderir à cor do ano são muitas e para todos os gostos. Na próxima vez que for às compras, procure inspiração na fotogaleria acima.

