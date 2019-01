Mulher de origem portuguesa morta em França à facada

Uma mulher de origem portuguesa foi morta à facada no domingo de manhã, em Toulouse, França, na sequência de uma discussão com o companheiro, escreve o Jornal de Notícias. O suspeito do crime é o companheiro da mulher, de 30 anos, que se encontra em fuga.

A vítima terá 29 anos e é de origem portuguesa. Foi encontrada morta pelos bombeiros, na rua van Gogh, no Bairro de Bellefontaine. O irmão da mulher esteve com o casal no sábado à noite e relatou ao site France Bleu os últimos momentos de absoluta normalidade antes da tragédia. "Bebemos, jogamos às cartas e estávamos divertidos", contou o irmão identificado apenas como Bruno. Por volta das 1h30 horas deste domingo, cerca de uma hora depois de ter regressado a casa, a irmã telefonou-lhe e pediu-lhe para ele voltar.

PUB

"Ela disse 'Bruno, vem, Bruno vem'. E ouvi vidros a partirem. Estavam a discutir". Bruno apressou-se a ir até casa da irmã, bateu à porta, mas ninguém lhe respondeu. Esteve duas horas no local sem conseguir entrar, segundo o seu relato, mas acabou por desistir e voltar para casa, sempre com a preocupação de saber o que se tinha passado.

PUB

De manhã, o cunhado telefonou-lhe a dizer que a irmã estava no chão e pediu-lhe para ir novamente até à casa do casal. Sem conseguir abrir a porta, chamou os bombeiros. Cerca das 8.30 horas deste domingo os bombeiros depararam-se com o cadáver da portuguesa. No quarto, a sobrinha de seis anos dormia.

PUB

A vítima trabalhava num call center e o alegado autor do crime está a ser procurado pelas autoridades.

PUB