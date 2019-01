Autoridades portuguesas confirmam detenção de suspeito de matar mulher em França

O suspeito de ter matado uma portuguesa de origem cabo-verdiana, no domingo, na cidade francesa de Toulouse, foi detido nesta segunda-feira em Portugal, disseram à Lusa fontes policiais.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP confirmou a detenção do cidadão cabo-verdiano, que está agora sob a tutela da Polícia Judiciária (PJ). Fonte da PJ corroborou a informação, afirmando não poder avançar mais detalhes.

O homem, de 30 anos, é suspeito de ter matado a mulher e ter-se-á entregue na esquadra da PSP de Sacavém, no concelho de Loures.

A portuguesa de origem cabo-verdiana residia na cidade de Toulouse e deixa uma filha menor, segundo o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. A filha está ao cuidado do tio, de 25 anos, irmão da vítima, segundo a cadeia de rádios France Blue.

Segundo a imprensa local, por volta das 1h30 da manhã (00h30 em Portugal) de domingo, a vítima terá ligado ao irmão, Bruno, tendo este ouvido uma discussão e vidros a serem partidos.

Algumas horas depois, o companheiro da irmã telefonou a Bruno, referindo que esta estava "caída no chão". O crime foi cometido no bairro de Bellefontaine, tendo o irmão da vítima encontrado o corpo já de manhã, ao chegar ao local com os bombeiros.

De acordo com o jornal La Dépêche, de Toulouse, ciúmes e suspeitas de adultério terão estado na origem da discussão entre o suspeito e a vítima.

