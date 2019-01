Ferro Rodrigues: "Saibamos todos ser firmes na defesa da democracia"

O Presidente da Assembleia da República escreveu esta segunda-feira à tarde uma curta nota de homenagem a Mário Soares, no dia do segundo aniversário da morte do antigo Presidente da República. Na mensagem, Ferro Rodrigues homenageia o antigo chefe de Estado com palavra a defender a democracia.

"Dois anos passados [da morte de Mário Soares], a insubmissão ao populismo e às ideologias e práticas contra o Parlamento, têm a maior das actualidades", escreveu. A seguir, acrescentou que é necessário firmeza na defesa do estado de direito. "Saibamos todos ser firmes na defesa da Democracia, firmes contra o ódio, a mentira e a exploração do medo", escreveu.

PUB

Além de Ferro Rodrigues, já Marcelo Rebelo de Sousa tinha recordado Mário Soares numa mensagem no portal da Presidência da República, lembrando a sua importância na defesa da democracia. "Evoco sentidamente a personalidade do Dr. Mário Soares no segundo aniversário do seu falecimento. A sua memória é a memória de um cidadão empenhado na causa da liberdade e da democracia, que corajosamente lutou, antes e depois do 25 de Abril de 1974, por um Portugal mais justo e mais solidário, mais desenvolvido", escreveu.

PUB

PUB