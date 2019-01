União Europeia vê mas não quer ver

O direitismo exponenciado do Partido Popular Europeu (PPE), grupo maioritário no Parlamento Europeu, não trava o avanço dos neofascismos. Aliás, protege politicamente Viktor Orbán, designado democrata iliberal, eufemismo para não lhe chamar fascista. O PSD, que faz parte do PPE, que se saiba não se demarcou deste apoio repugnante. O Conselho e a Comissão Europeia não agem contra quem cilindra normas basilares da União Europeia (UE). Os neofascismos são excrescências políticas que avançam na Hungria, Polónia, Áustria, Itália, Malta e por aí fora… Cavalgam o ódio, o medo e a enorme desigualdade social. Esta assimetria, imposta com o aval do PPE, também foi promovida pelos austeritarismos de garrote que bem conhecemos.

PUB

A política de acolhimento dos emigrantes/refugiados, por parte da UE, tem sido uma lástima negação. Vários Estados proíbem a entrada a estes despossuídos que fogem da miséria, da fome e da morte. Onde pára a solidariedade que foi um dos eixos fundadores da UE? Portugal tem tido uma actuação positiva neste capítulo. A UE, pasme-se, pune os países que não respeitam o Tratado Orçamental, mas não os que não acolhem refugiados e migrantes.

PUB

Urge a Europa implementar políticas económicas, sociais e culturais que incluam as pessoas. O bem-estar e a redistribuição equitativa da riqueza afastam os inimigos da democracia. O catastrófico lastro de Hitler, Mussolini e Estaline na Europa… foi "ontem"!

PUB

Vítor Colaço Santos, Areias

Bolsonaro

Será avisado os brasileiros não terem ilusões quanto ao que irão ter pela frente com o seu Presidente. Novamente - e tal como na Alemanha dos anos 1930 -, chegou-se ao poder pelo voto, ainda em democracia, mas, depois, vão surgindo laivos de autoritarismo que a subvertem, ou, pelo menos, tentativas de o fazer.

E os exemplos repetem-se um pouco por todo o lado, com mais ou menos “batota”, com mais ou menos recurso à manipulação pelas redes sociais. Já temos Orbán, Erdogan, Salvini, Putin, Maduro, Trump e agora também Bolsonaro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na tomada de posse deste último, até os mais distraídos puderam perceber o seu plano político que foi bem frisado. Uma “misturada” propositada entre família, presidente e Deus. Uma exclusão clara dos que não farão parte do futuro do Brasil: todos o que não sejam direita, ou que defendam qualquer outra ideologia “socialista”.

Tal como Trump, que tanto elogiou o discurso de Bolsonaro, vamos ter maus ventos da América do Sul a conjugarem-se com os que já sopram em força na América do Norte. Se acharmos que todos estes acontecimentos são “normais” devemos também perceber que estará próximo o fim das democracias liberais, pelo menos tal como as conhecíamos na segunda metade do século XX.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

PUB