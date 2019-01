Jornal sul-coreano diz que Kim Jong-un vai encontrar-se com Xi Jinping

O líder norte-coreano Kim Jong-un vai ser recebido em Pequim pelo Presidente chinês, Xi Jinping esta semana, de acordo com a imprensa sul-coreana. Caso se confirme, será o quarto encontro entre os dois líderes, numa altura em que Washington e Pyongyang preparam uma nova cimeira entre Donald Trump e Kim.

Kim viajou para Pequim esta segunda-feira para se encontrar com Xi, revelou o jornal sul-coreano Hankyoreh, que cita uma fonte anónima familiar com as relações entre a Coreia do Norte e a China. A agência estatal Yonhap cita uma fonte que relatou a passagem de um comboio na fronteira entre os dois países, envolvendo um forte aparato de segurança.

Os encontros entre Kim e Xi têm decorrido sob grande secretismo. Apesar de ambos estarem no poder há vários anos, o primeiro encontro deu-se apenas em Março do ano passado, numa altura em que Kim se preparava para a cimeira histórica com Donald Trump. Desde então, os dois líderes vizinhos já estiveram juntos em três ocasiões.

Alvo de um profundo isolamento internacional, a Coreia do Norte conta com a China como um dos poucos parceiros económicos e diplomáticos. É para lá que vão quase todas as suas exportações, por exemplo, e, por isso, o cumprimento por parte de Pequim das sanções económicas impostas pelo Conselho de Segurança da ONU é crucial para que tenham efeito sobre a Coreia do Norte.

Apesar do apoio histórico dado por Pequim a Pyongyang, o regime chinês não deixou de manifestar oposição aos testes nucleares e balísticos realizados pela Coreia do Norte nos últimos anos.

Há mais de um ano que o regime de Kim Jong-un não faz qualquer tipo de testes e tem prometido tomar medidas rumo à desnuclearização, embora sem ter dado ainda passos concretos.

Este fim-de-semana, Donald Trump revelou que estão a ser negociados os pormenores para um novo encontro com Kim Jong-un, que será anunciado “num futuro não muito distante”. “Eles querem reunir e nós queremos reunir, e vamos ver o que acontece”, acrescentou Trump.

