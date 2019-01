Autoridades do Gabão travam tentativa de golpe de Estado

Um grupo de militares ocupou a sede da rádio nacional do Gabão durante a madrugada desta segunda-feira para manifestar o descontentamento com o Presidente do país, Ali Bongo. Sem apoio do topo da hierarquia do Exército, a tentativa de golpe foi neutralizada ao fim de poucas horas.

Por volta das 4h30 (3h30 em Portugal continental), um grupo de militares invadiu as instalações da rádio nacional em Libreville, onde um dos elementos leu uma declaração em nome do Movimento Patriótico de Jovens das Forças de Defesa e Segurança do Gabão. Um dos líderes apelou a um levantamento popular, sobretudo da população mais jovem, para “tomar o controlo da rua”.

“A hora chegou, é tempo de tomar o vosso destino com as mãos. O dia 7 de Janeiro de 2019 é o dia da vitória do povo gabonês apoiado pelo seu Exército”, declarou o líder do movimento, identificado como tenente Kelly Obiang.

Nas imediações do edifício ouviam-se tiros e vários carros blindados das forças de segurança bloqueavam o acesso à avenida onde se situa a rádio, descreve o correspondente da AFP em Libreville. Não há indícios de que outros locais tenham sido ocupados pelo grupo rebelde.

Ao início da manhã, um grupo de 300 pessoas concentrou-se perto do local para demonstrar apoio à tentativa de golpe de Estado, mas foram recebidos com gás lacrimogéneo lançado pelas forças militares.

Ao início da manhã, o porta-voz do Governo revelou que quatro dos militares rebeldes tinham sido detidos e que um está em fuga, segundo a Radio France International. O Executivo diz ainda que o grupo de insurgentes é reduzido e não é reconhecido por nenhum elemento da hierarquia militar.

"Visão lamentável"

O golpe era dirigido contra Ali Bongo, cuja família governa o Gabão há meio século, e que enriqueceu às custas das grandes reservas petrolíferas do país na costa ocidental de África. Bongo, que chegou ao poder em 2009 depois da morte do pai, está há dois meses em Marrocos, onde tem recebido tratamento médico. No discurso de Ano Novo, Bongo tentou afastar os rumores quanto à sua condição clínica dizendo encontrar-se bem de saúde.

Os militares por trás do golpe classificaram o discurso de Bongo como “uma visão lamentável” e uma “tentativa implacável para manter o poder”. O discurso “reforçou as dúvidas sobre a sua capacidade para assumir as responsabilidades como Presidente da República”, afirmou o líder do movimento.

Em 2016, Bongo foi reeleito por uma curta margem, numas eleições muito contestadas e que deram origem a violentos protestos, motivados pelas suspeitas de fraude eleitoral.

Os EUA enviaram tropas para o país nos últimos dias para proteger cidadãos norte-americanos perante a eventualidade de eclosão de conflitos pós-eleitorais na República Democrática do Congo.

