Xafarix já é uma Loja com História. "E que histórias!"

Há 32 anos que o rés-do-chão colado ao Chafariz da Esperança, na Av. Dom Carlos I, é a casa do Xafarix, bar que já conquistou um cantinho da memória colectiva lisboeta e que, recentemente, entrou para o clube das Lojas com História.

“Como alguém me disse há uns dias: ‘O Xafarix é uma loja com história. E que histórias!’”, comenta Luís Represas. Por este bar de Santos passaram já várias gerações, pessoas que começaram a vir quando eram estudantes e que nunca mais se foram embora. “O Xafariz já tem netos”, ri-se o músico e empresário, considerando que “há um acervo na memória das pessoas” que é mais valioso do que todos os registos fotográficos.

PUB

O Xafarix, que esteve fechado para obras e reabriu há poucas semanas, é o primeiro estabelecimento da freguesia da Estrela a receber a distinção de Loja com História e também o primeiro, de um lote com mais de uma centena de espaços, com uma vincada inclinação para a música ao vivo. “Não faz sentido” de outra forma, afirma Represas, para quem “o Xafarix tem no pendor artístico o seu pilar mais forte”.

PUB

PUB

O cantor diz que “é um motivo de orgulho que a câmara de Lisboa reconheça o Xafarix como um equipamento que contribui para a valorização cultural da cidade” e considera que a distinção deste tipo de espaços contribui “para que não haja um êxodo dos seus locais de nascença”, como aconteceu recentemente com a Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul, que se mudou da mesma avenida para um espaço na Rua Nova da Piedade (a São Bento).

Além de receberem uma placa metálica distintiva, os espaços comerciais classificados como Loja com História passam a enquadrar-se numa alteração à Lei das Rendas que estabelece uma moratória de cinco ou dez anos, durante os quais o contrato de arrendamento não pode ser denunciado pelos senhorios. “Já passámos por mares mais encapelados e mares mais calmos”, diz Represas, reconhecendo que este projecto camarário “não será só uma placa que se põe à porta”. Durante a fase de consulta pública, o senhorio do Xafarix opôs-se à sua classificação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quase a completar 33 anos, “o Xafarix é o bar das pessoas que se querem divertir sem preconceitos”, resume Represas, um local que “mistura gerações” e “gente de todos os lados”, “como se estivessem em sua casa”.

O Lojas com História foi lançado pela autarquia em 2015 mas só em 2017 o seu regulamento foi aprovado, atribuindo-se então o galardão a um primeiro conjunto de 63 espaços comerciais. Desde então, a câmara está a receber candidaturas espontâneas de negociantes que considerem que as suas lojas têm as características para ser reconhecidas.

PUB