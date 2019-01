Três feridos num incêndio que destrói edifício na Póvoa de Varzim

O rés-do-chão e o primeiro andar de um prédio na Rua Paulo Barreto, na Póvoa de Varzim, foram destruídos por um incêndio nesta segunda-feira. Três pessoas tiveram de receber assistência hospitalar.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários locais, Francisco Nova, dois dos feridos ligeiros foram transportados para o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim devido à inalação de fumos e um por hipotermia.

O fogo terá deflagrado no piso superior do edifício onde habitavam doze pessoas, numa pensão que estava alugada à Segurança Social, e acabou por afectar um restaurante no piso térreo e também a cobertura do edifício.

Devido ao nível de destruição do prédio, as 12 pessoas vão ficar desalojadas, sendo que o serviço de Acção Social da Câmara Municipal está a tentar encontrar soluções, refere fonte da autarquia.

O incêndio ocorreu numa rua que integra a Estrada Nacional 13, que liga o Porto a Viana do Castelo, pelo que a mesma rua permanecerá cortada durante as próximas horas para que se efectuem os trabalhos de rescaldo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto avançou à Lusa que o fogo já se encontra controlado, mas não são ainda conhecidas as causas do incêndio.

O alerta foi dado às 07h19, tendo estado presentes no local 30 operacionais com o apoio de 12 veículos.

