Condicionamentos de trânsito na A2 até sábado

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) informou que a circulação na A2, conhecida como a auto-estrada do Sul, irá sofrer condicionamentos devido a “trabalhos de beneficiação e reforço do pavimento no sublanço Almada/ Fogueteiro”, avança a empresa em comunicado.

Durante todas as noites desde esta segunda-feira até ao próximo sábado, a circulação entre o quilómetro 17 e 13 na direcção de Lisboa, das 21h00 às 06h00 do dia seguinte, o trânsito está condicionado.

Haverá também um corte do Ramo B entre as 01h00 e as 03h00 no nó do Fogueteiro, sentido sul/ norte, entre os dias 10 e 12 de Janeiro.

