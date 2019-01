Para os cristãos ortodoxos, o Natal é esta segunda-feira — com banhos gelados e fogueiras gigantes

O Natal dos cristãos ortodoxos celebra-se esta segunda-feira, a 7 de Janeiro. Para a comunidade de cristãos ortodoxos, o dia de Natal é feriado e é também um dia dedicado à família e à troca de presentes. É a diferença de calendário que justifica que o dia 25 de Dezembro seja assinalado nesta data — em muitos casos, os ortodoxos usam ainda o calendário juliano (criado por Júlio César em 46 a.C.), que tem mais 14 dias do que o gregoriano, utilizado no Ocidente europeu.

Pelo mundo (e como se pode ver nas imagens), a tradição natalícia vai cumprindo-se de variadas formas: há quem vá à missa – incluindo os militares que se encontram de serviço –, há quem se junte na rua a entoar cânticos de Natal, há quem se aconchegue em torno de fogueiras gigantes feitas nas ruas, enquanto o fogo-de-artifício estala nos ares, e há até quem vá a banhos nas águas geladas da Bulgária e da Crimeia.

A divergência entre Igreja Católica e Igreja Ortodoxa começou a desenhar-se com a separação entre Roma e Constantinopla no ano 1054, embora tenha sido um período de razões políticas, históricas e teológicas que levaram à separação – no essencial, as duas igrejas são idênticas e têm milhares de anos em comum.